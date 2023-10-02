Месси и Бекхэм хотят, чтобы Модрич продолжил карьеру в «Интер Майами»

Дата публикации: 02-10-2023

Лео Месси хочет видеть в «Интер Майами» Луку Модрича.



В последнее время хорват не так часто появляется в стартовом составе «Реала». Главный тренер «сливочных» отдает предпочтение молодым футболистам. Конечно, Модрича это не устраивает. Предраг Миятович, бывший игрок мадридского клуба, поведал в эфире «Cadena SER Carrusel Deportivo», что на 38-летнего хорвата уже охотится «Интер Майами».



«Он [Модрич] получил предложения из Соединенных Штатов, от многих команд и от «Интер Майами». Сам Месси лично заинтересовался этой возможностью. Несколько дней назад Модрич виделся с Бекхэмом, где они за обедом обсуждали возможный переход Луки», - цитирует Миятовича «AS».



Напомним, что летом звездный хавбек отказался от предложения из Саудовской Аравии, поскольку хотел продолжать свою карьеру в «Реале». Действующее соглашение обладателя «Золотого мяча» с мадридцами рассчитано до 30 июня 2024 года.