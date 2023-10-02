Моуриньо уволят? «Рома» уже ищет нового тренера

Дата публикации: 02-10-2023

Провальный старт сезона вынудил руководство «Ромы» задуматься об увольнении главного тренера команды Жозе Моуринью. По информации итальянских СМИ, владельцы клуба, семья Фридкин, уже начали рассматривать кандидатуры на замену 60-летнему португальцу.



В приоритете два варианта – Антонио Конте, который сейчас без работы, и тренер «Болоньи» Тиаго Мотта, за чьей работой следит не один топ-клуб.



Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца текущего сезона. Досрочное расторжение договора обойдется «джаллоросси» в 18 миллионов евро.



На данный момент римский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Серии А.



Источник – «La Stampa».