Карпин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»

Дата публикации: 03-10-2023

Валерий Карпин отреагировал на новости о его потенциальном назначении в «Спартак» в случае, если Гильермо Абаскаль покинет «красно-белых».



«В настоящий момент никоим образом не отношусь к «Спартаку». Не буду больше говорить на эту тему», - публикует слова наставника «Ростова» издание «Советский спорт».



Информация о возможной отставке Гильермо Абаскаля, возглавляющего москвичей, появилась после провального для его команды матча с «Крыльями Советов», в котором «Спартак» крупно проиграл (0:4). СМИ возможными кандидатами на замену испанца называли Валерия Карпина, Владимира Ивича и Станислава Черчесова.



Карпин связан с «Ростовом» соглашением до 2026 года. Его подопечные по итогам 10 туров находятся на 12-ой строчке в РПЛ.