Тренер «Юнайтед» тен Хаг подтвердил, что Мартинесу понадобится операция в связи с травмой

Дата публикации: 03-10-2023

Эрик тен Хаг рассказал о повреждении Лисандро Мартинеса, подтвердив, что аргентинцу предстоит операция после рецидива травмы стопы, которую он получил еще в апреле.



«К сожалению это так, Мартинесу необходима операция», - цитирует наставника «Ман Юнайтед» в своем Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.



Мартинес травмировался во встрече с «Арсеналом», состоявшейся 3-го сентября, после чего еще дважды в играх с «Брайтоном» и «Баварией» появлялся на поле. После этого аргентинец отправился в лазарет. В ближайшие 2-3 месяца защитник не поможет «красным дьяволам».



«МЮ» после 7 туров занимает 10-ю строчку в АПЛ, имея в своем активе 9 очков. 3-го октября «манкунианцы» в рамках 2-го тура ЛЧ встретятся с «Галатасараем».