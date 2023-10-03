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«Тоттенхэм» может подписать защитника за 30 млн евро

Дата публикации: 03-10-2023

«Fichajes» утверждает, что в январе «Тоттенхэм» намерен подписать защитника. В лагере «шпор» уже определились с основной трансферной целью на данную позицию. Лондонцы попробуют оформить переход Виктора Нельссона, принадлежащего «Галатасараю». «Тоттенхэм» готов воспользоваться опцией выкупа в контракте защитника, заплатив за него отступные в размере 30 000 000 евро.

Датчанин воспитывался в системе «Нордшелланда». В Турцию Нельссон перебрался в августе 2021 года из «Копенгагена» за 7 млн евро.

В текущем сезоне футболист провел за «Галатасарай» 11 встреч (без результативных действий). Его соглашение с турецким клубом истекает летом 2026 года.

Рыночный ценник на Нельссона равняется 19 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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