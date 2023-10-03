Галактионов быстрее всех тренеров в истории «Локо» одержал 15 побед в РПЛ

Дата публикации: 03-10-2023

Михаилу Галактионову удалось быстрее остальных наставников «Локомотива» одержать 15 побед в чемпионате России. Также специалисту покорился и другой рекорд. Он быстрее других тренеров добрался до уровня в 50 забитых мячей. Информацией поделился ресурс «Opta Sports».



Чтобы выиграть с «Локомотивом» 15 встреч, Галактионову понадобилось всего 23 встречи. Прежнее достижение принадлежало Леониду Кучуку, сумевшему победить 15 раз в первых 24 играх. Кроме того, в 23 встречах подопечные Галактионова отличились 50 раз. Ни один другой наставник «железнодорожников» не добирался до данной отметки быстрее.



Рулевым «Локомотива» Галактионова назначили прошлой осенью. По итогам 10 туров его команда расположилась на 3-м месте в РПЛ.