Вице-капитан «Челси» выбыл минимум на два месяца

Дата публикации: 04-10-2023

Как стало известно, травма, полученная защитником «Челси» Беном Чилуэллом в недавнем матче Кубка лиги против «Брайтона» (1:0), оставит его вне игры как минимум на восемь недель. Об этом сообщает «The Telegraph».



26-летнему англичанину диагностирована травма подколенного сухожилия. Срок его отсутствия может продлиться, в зависимости от того, как будет проходить реабилитация.



В любом случае, Бен гарантированно пропустит все три оставшиеся матча сборной Англии в квалификации Евро-2024 (против Италии, Мальты и Северной Македонии), а также товарищескую игру против Австралии.



Минимум в 7-ми ближайших матчах АПЛ придется обходиться без основного левого защитника и Маурисио Почеттино. На этом отрезке соперниками «Челси» будут, помимо прочих, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Брайтон». Для Чилуэлла это уже четвертая серьезная травма с момента перехода в «Челси» в 2020 году. За прошедшие три года не менее 300 дней левый защитник находился на больничном.



В настоящий момент в списке травмированных лондонского клуба (помимо Чилуэлла) – голкипер Маркус Беттинелли, защитники Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба и Рис Джеймс, полузащитники Ромео Лавия и Кэрни Чуквуэмека, форвард Кристофер Нкунку.



Плюс есть подозрения на травмы у Мойзеса Кайседо, Михаила Мудрика и Армандо Бройи после последнего матча против «Фулхэма».