«Шахтер» рассматривает Тудора как замену ван Леувену

Дата публикации: 04-10-2023

Патрик ван Леувен находится на грани увольнения из «Шахтера». Серия неудачных результатов заставляет руководство клуба думать о возможной замене нидерландца.



Как сообщает издание Sport.ua, «горняки» вышли на связь с 45-летним Игорем Тудором. Хорватский специалист хорошо знает Дарио Срну (спортивный директор «Шахтера»). Они оба являются воспитанниками «Хайдука» и много лет вместе играли за сборную Хорватии. Также у Тудора хорошие личные отношения с агентом Вадимом Шаблием.



Впрочем, источник добавляет, что пока никакой конкретики нет. Стороны просто оценили перспективы и возможности будущего сотрудничества. Последним клубом Игоря Тудора был «Марсель», откуда хорватский специалист ушел летом 2023-го года. Также тренер работал в Серии А, в частности – в «Удинезе» и «Вероне».