Выиграйте iPhone 11 Pro Max, денежные призы и другие бонусы в новой игре от 1xBet Games Mania!

Дата публикации: 05-10-2023

Букмекерская компания 1xBet всегда старается радовать клиентов инновационными продуктами, и одним из таких стала уникальная секция 1xGames. Этот раздел вмещает в себя более ста эксклюзивных игр, с которыми пользователи могут не только отлично провести время, но и заработать.

Раздел постоянно пополняется новыми развлечениями, последним хитом 1xBet стала игра Games Mania. В отличие от большинства классических игр, эта дает возможность игрокам не только приумножить свою ставку, но и гарантированно выиграть iPhone 11 Pro Max при выполнении простых условий!

Как играть?

Чтобы открыть игру, достаточно зарегистрироваться или авторизироваться на 1xBet, выбрать раздел 1xGames и кликнуть на Games Mania. Вам откроется целый мир, полный приятных неожиданностей и крутых призов!

Для старта следует сделать ставку и нажать на кнопку “Бросить кости”. После этого вы автоматически переместитесь на количество ячеек, выпавших на костях.

От того, на какой именно ячейке вы остановитесь, будет зависеть ваш выигрыш. К примеру, если вы попадете на ячейку с коэффициентом, то сумма вашей ставки будет умножена в соотвествии с его значением.

Кроме того, такие ячейки могут содержать еще и дополнительные призы. Среди них - удвоение выигрышной ставки в игре, возврат половины проигрышной ставки, бесплатная ставка суммой в 1 евро или прокрутка колеса Lucky Wheel.

Что сделать, чтобы выиграть iPhone?

Также ячейки на игровом поле могут содержать содержать фрагменты пазла. Они дают возможность поучаствовать в квест-игре с призом в виде iPhone 11 Pro Max!

Чтобы гарантированно выиграть смартфон, достаточно собрать все 15 фрагментов пазла. Как только пазл будет заполнен, iPhone - у вас в кармане!

Играйте в Games Mania, открывайте выигрышные ячейки и собирайте призы!

Письмо на игроков

Тема: Выигрывайте iPhone 11 Pro Max и денежные призы в новой игре Games Mania!

Новенький смартфон, крутые бонусы или денежные призы? С Games Mania не нужно выбирать - можно иметь все и сразу!

Games Mania - это название новой захватывающей игры в разделе с эксклюзивными развлечениями 1xGames. Чтобы начать игру, достаточно выбрать сумму ставки и нажать на кнопку “Бросить кости”. Затем игрок продвинется на количество ячеек, соответствующих сумме на костях.

Если пользователь окажется на ячейке с определенным коэффициентом, то ставка будет умножена на его значение. Кроме того, в выигрышной ячейке может скрываться еще и особый приз. Среди них - удвоение ставки в Games Mania в случае выигрыша, возвращение половины проигрышной ставки в игре, бесплатная ставка в один евро или бесплатное вращение Lucky Wheel!

Но это еще не все. Также игроку может выпасть один из 15 фрагментов пазла. В тот момент, когда пользователь соберет все частички, он гарантированно получит iPhone 11 Pro Max!

Наслаждайтесь новым хитом от 1xBet Games Mania и выигрывайте топовые призы!

Тема: Забирайте iPhone 11 Pro Max и другие призы в новой игре Games Mania!

Games Mania - новая увлекательная игра из 1xGames, в которой каждый ход может принести не только денежный приз, но и другие крутые бонусы вроде удвоения выигрышной ставки. А если игроку удастся завершить особый мини-квест в игре - собрать пазл - то он гарантированно заберет iPhone 11 Pro Max!

СTA: Начать игру

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Тема: Games Mania набирает обороты!

Текст: Присоединяйтесь - и выигрывайте iPhone 11 Pro Max и другие призы!

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Тема: Откройте для себя Games Mania!

Текст: Играйте в новую игру от 1xBet и выигрывайте iPhone