Ставьте на спорт с современным мобильным приложением 1xBet

Дата публикации: 05-10-2023

В последние десятилетия технологии все быстрее развиваются и меняют жизнь общества. Сейчас люди ценят предложения, которые помогают им экономить время и доступны в любой точке мира.

Компания 1xBet анализирует потребности современного общества и постоянно совершенствует свои продукты. Один из таких – мобильное приложение букмекера. В нем пользователи могут не только делать ставки различные виды спорта, где бы они не находились, но и находить другие предложения. Например, просматривать матчи любимых команд в прямом эфире, играть в казино или в эксклюзивные игры в разделе 1xGames.

Приложение 1xBet доступно на более чем 60 языках, а скачать его можно как на Android, так и на iOS. В этом тексте мы расскажем о главных преимуществах мобильного приложения надежного букмекера.

Огромный выбор ставок

Мобильное приложение 1xBet дает возможность делать ставки на более чем 60 видов спорта. Среди них как популярные футбол, баскетбол и теннис, так и экзотические троттинг или песапалло.

Огромный выбор событий удивляет даже самых опытных беттеров. В приложении 1xBet можно сделать ставку не только на НБА или Лигу чемпионов, но и на поединки студенческой лиги США по баскетболу или же игры второй австрийской бундеслиги.

Кроме того, 1xBet предлагает своим пользователям огромный выбор вариантов ставок. Время первого гола в футболе, самый результативный период в баскетболе или фора по сетам в теннисе - на все это можно поставить в приложении букмекера.

Кроме ставок на спорт, пользователи 1xBet могут делать ставки на кино, музыку или политические события. Чем бы не интересовались игроки, они всегда смогут найти, на что сделать ставку.

Быстрый ввод и вывод средств

Игроки могут быть уверены в том, что смогут с легкостью пополнить игровой счет или же вывести выигрыш. Все благодаря большому выбору платежных методов на 1xBet, число которых превышает 250 по всему миру.

Банковские карты, электронные кошельки и даже криптовалюты – каждый пользователь найдет для себя удобный способ ввода и вывод средств без комиссий.

Дополнительные опции приложения 1xBet

Разработчики приложения 1xBet позаботились о том, чтобы продукт был максимально комфортным для использования. Так, игрок может добавлять события в категорию “Избранное”, чтобы иметь быстрый доступ ко всем интересующим его матчам и не забыть сделать ставку.

Также стоит отметить раздел “Результаты”. Там собрана статистика по всем видам спорта, чемпионатам и командам. Такую информацию можно смело использовать для будущих ставок.

Еще одной удобной опцией является возможность подписаться на пуш-уведомления. Каждый игрок может получать уведомления на свой гаджет об интересующих его поединках. Это помогает моментально анализировать ситуацию и делать ставки в режиме live либо же просто отслеживать результат интересующей игры.

Прямые трансляции спортивных событий

Еще одним преимуществом мобильного приложения 1xBet является возможность просмотра спортивных событий в прямом эфире. Всего доступно более 10 тысяч прямых трансляций в месяц.

Пользователю достаточно перейти в раздел Live, выбрать интересующий его вид спорта и событие и наслаждаться просмотром.

Эксклюзивные развлечения в разделе 1xGames

Раздел 1xGames – это уникальная разработка 1xBet, которая включает в себя более 100 эксклюзивных игр на разнообразную тематику – от “Шерлока Холмса” до “Формулы-1”. Раздел 1xGames дает возможность не только весело провести время, но и неплохо заработать.

Разнообразные акции с топ-призами

На 1xBet постоянно действуют разнообразные акции и бонусы. Один из таких бонусов игрок может получить еще на самом первом этапе – сразу после первого пополнения счета. Букмекер предлагает получить приветственный бонус до 25 000 рублей.

Также в приложении доступны постоянные и событийные промо. Например, можно выиграть автомобиль в акции к турнирам Большого шлема или промобаллы в постоянном промо “Счастливчик дня”.

С актуальным списком промо можно ознакомиться в соответствующем разделе в приложении 1xBet.

Поддержка пользователей 24/7

Поддержка 1xBet работает круглосуточно каждый день. Ответы на свои вопросы можно получить на более чем 30 языках. Чтобы воспользоваться службой поддержки, нужно перейти в раздел “Разное” в приложении и нажать на пункт “Поддержка”.

Пользователь может выбрать один из удобных вариантов связи: чат с оператором, обратный звонок либо же самостоятельно набрать номер поддержки или написать письмо на электронную почту. Вне зависимости от выбранного варианта, вопрос игрока не останется без решения.

Скачивайте приложение 1xBet и будьте в центре спортивных развлечений!