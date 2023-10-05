Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавит катарский «Аль-Духаиль» в течение недели

Дата публикации: 05-10-2023

До конца недели Кристоф Галтье будет назначен наставником «Аль-Духаиля», пишет Фабрицио Романо.



Инсайдер утверждает, что стороны достигли соглашения 3-го октября.



Ранее ряд источников сообщали, что Галтье обсуждал вопрос сотрудничества с «Марселем», но решил отказаться от данного варианта, поскольку не хотел так быстро возвращаться к работе тренером. Тем не менее «Аль-Духаилю» удалось убедить Галтье принять предложение клуба.



В прошлом сезоне 57-летний специалист возглавлял «ПСЖ». В Париже он проработал менее года, выиграв с клубом французскую Лигу 1. При этом в Лиге чемпионов «красно-синим» не удалось добиться желаемых результатов. «Пари Сен-Жермен» завершил выступление на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии».