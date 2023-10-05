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«Сочи» подпишет форварда Кабесу, если игрок разорвет контракт с текущим клубом

Дата публикации: 05-10-2023

Вариант с переходом Алехандро Кабесы в «Сочи» еще возможен. Информацией, ссылаясь на сведения источника, знакомого с ситуацией, поделился «Чемпионат».

Нападающий остается в расположении сочинской команды. Контракт с футболистом подпишут, если его требование о расторжении соглашения с «Эмелеком» по причине невыплаты зарплаты будет удовлетворено ФИФА. При таком раскладе состав «Сочи» форвард пополнит в ранге свободного агента.

Кабеса обучался футболу в «Индепендьенте дель Валье». С января 2022 года он является игроком «Эмелека». В текущем сезоне на счету 26-летнего эквадорца 5 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за клуб. Его контракт с «Эмелеком» истекает в декабре 2025 года.

Ценник на Кабесу составляет 0,9 млн евро («Transfermarkt»).

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