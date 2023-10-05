Источник: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку

Дата публикации: 05-10-2023

Боссы «Спартака», несмотря на провальные результаты «красно-белых» в последних матчах, не отказываются от услуг Гильермо Абаскаля по ряду причин. Подробнее об этом рассказал «РБК Спорт».



Источник отметил, что в клубе не хотят выплачивать испанцу неустойку. Текущее соглашение с Абаскалем действует до 2025 года. Зарплата специалиста составляет порядка 1,5 млн евро за сезон. В «Лукойле» выступают против выплаты тренеру солидной неустойки, которая положена при досрочном расторжении трудовых отношений.



Также менять наставника не хотят и по стратегическим причинам, поскольку в этом случае с большой долей вероятности необходимо будет реструктуризировать или менять в полном составе спортивный департамент.