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«ПСЖ» намерен сохранить Симонса, на которого претендуют гранды АПЛ и Ла Лиги

Дата публикации: 05-10-2023

К Хави Симонсу, принадлежащему «Пари Сен-Жермен», проявляют интерес несколько европейских грандов.

По данным «90min», заполучить футболиста рассчитывают «Барселона» и «Ман Сити».

В текущем сезоне вингер на правах аренды защищает цвета «Лейпцига». «Быков» устраивает игра голландца, и в клубе хотели бы подписать его на постоянной основе. Однако выкупить Симонса немецкой команде вряд ли удастся, поскольку «ПСЖ» планирует вернуть его. Руководство действующего чемпиона Франции намерено сделать ставку на 20-летнего игрока в будущем.

В сезоне 2023/2024 в активе Симонса 9 встреч в футболке «РБ Лейпциг» (3 забитых мяча, 4 голевых паса).

Срок действия его контракта с командой Луиса Энрике ограничен июнем 2027 года. Transfermarkt.de оценивает голландца в 40 000 000 евро.

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