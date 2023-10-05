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«Аталанта» начнет переговоры по де Кетеларе

Дата публикации: 05-10-2023

«Аталанта» рассчитывает оформить полноценный переход Шарля де Кетеларе, права на которого принадлежат «Милану».

Экрем Конур утверждает, что в клубе из Бергамо уже запланировали проведение переговоров по бельгийцу с «россонери».

Ранее СМИ писали, что игра де Кетеларе произвела большое впечатление на руководство «Аталанты». Арендное соглашение бельгийца включает условие выкупа, согласно которому его полноценный трансфер можно оформить за сумму более 20 млн евро.

Состав «Милана» де Кетеларе пополнил в августе 2022 года. За его переход «россонери» заплатили «Брюгге» 32 млн евро. В текущем сезоне на счету 22-летнего хавбека 2 забитых мяча и 2 ассиста в 8 встречах за «Аталанту».

Ориентировочная стоимость де Кетеларе равняется 22 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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