«Арсенал» нацелился на вингера сборной Испании

Дата публикации: 05-10-2023

Следующим клубом Нико Уильямса может стать «Арсенал». «Пушкари» добавились к списку претендентов на вингера «Атлетика». К 21-летнему футболисту также есть интерес со стороны «Барселоны», «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Реала».



По информации Экрема Конура, «пушкари» готовы включиться в спор за Уильямса. Трудовые отношения испанца с «Атлетиком» действуют до следующего лета, что делает его трансфер еще более привлекательным.



Уильямс обучался футболу в системе клуба из Бильбао. В апреле 2021 года состоялся его дебют за первую команду «Атлетика». В нынешнем сезоне вингер появлялся на поле в 5 играх испанской Ла Лиги, отметившись в них 4 результативными пасами.



Рыночный ценник на Уильямса составляет 30 млн евро (источник – «Transfermarkt»).