«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с Гимарайнсом

Дата публикации: 08-10-2023

На сайте «Ньюкасла» появилась информация о продлении сотрудничества с Бруно Гимарайнсом. Новый договор с опорником будет действовать до середины 2028 года.



Ранее Фабрицио Романо написал в соцсети, что после переподписания контракта с бразильцем сумма отступных за него составит примерно 115 000 000 евро.



Гимарайнс пополнил состав «Ньюкасла» в январе прошлого года. «Сороки» выкупили права на опорника у «Лиона» за 42,1 млн евро. С момента перехода на счету бразильца 67 встреч за «черно-белых» (11 забитых мячей, 8 голевых пасов).



В нынешнем сезоне Бруно забил 1 мяч и сделал 1 ассист в 7 играх АПЛ.



Рыночный ценник на 25-летнего хавбека составляет 70 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).