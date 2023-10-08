«МЮ» хочет перехватить игрока у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 08-10-2023

Ресурс «Sportsmole» пишет, что к числу претендентов на Каору Митому добавился еще один английский гранд. Подписать хавбека «Брайтона» надеется «Ман Юнайтед».



Ранее СМИ сообщали об интересе к Митоме со стороны «Ман Сити». «Красные дьяволы» также готовы включиться в борьбу за японца. Его переход может состояться уже этой зимой.



«Брайтон» выкупил права на полузащитника у клуба «Кавасаки» за 3 млн евро в 2021 году. Трудовые отношения Митомы с «чайками» действуют до середины 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего футболиста 10 поединков в составе «Брайтона», в которых он отличился 3 раза и отдал 4 результативные передачи.



Ориентировочная стоимость японца равняется € 32 млн (по оценке Transfermarkt.de).