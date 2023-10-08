«Ювентус» – предпочтительный вариант для Хейбьерга

Дата публикации: 08-10-2023

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что Пьер-Эмиль Хейбьерг планирует сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Датчанин недоволен количеством игрового времени, выделяемого ему в «Тоттенхэме».



Представители футболиста дали понять, что для полузащитника приоритетным вариантом считается переход в «Ювентус». Туринцам также интересен трансфер Хейбьерга. В связи с тем, что Поль Погба не сдал тест на допинг, «Ювентусу» необходим игрок в среднюю линию. Датчанина «бьянконери» рассматривают как сменщика французу. С самим Погба «Ювентус» может разорвать трудовые отношения.



Хейбьерг связан контрактом с «Тоттенхэмом» до лета 2025 года. В сезоне 2023/2024 хавбек провел за «шпор» 8 встреч (без результативных действий). При этом в АПЛ он ни разу не появлялся на поле в старте.