«Атлетико» рассчитывает продать Фелиша минимум за 80 млн евро

Дата публикации: 08-10-2023

«Атлетико» надеется хорошо заработать на трансфере Жоау Фелиша. «Красно-белые» рады успешному выступлению португальца за «Барселону», где он находится по договору аренды. Удачная игра форварда увеличивает шансы мадридцев продать его за 80 000 000 евро. Именно столько «Атлетико» хочет получить за Фелиша летом 2024 года.



Во второй части сезона 2022/2023 «матрасники» уже заработали на португальце 11 млн евро. Такую сумму им выплатил «Челси», за который Фелиш выступал на правах аренды.



В сентябре 23-летний игрок вновь отправился в аренду. На этот раз в «Барселону». Соглашением не предусмотрено право выкупа Фелиша, но каталонцы рассчитывают оформить его полноценный переход, если португалец проявит себя в клубе.



Источник – издание «As».