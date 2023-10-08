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«Реал» хочет купить звезду «Баварии» следующим летом

Дата публикации: 08-10-2023

В следующем году Альфонсо Дэвис может сменить «Баварию» на «Реал». Как пишет издание «As», по окончании сезона мадридцы намерены выкупить права на левого защитника по минимально возможной цене, а Ферлана Менди отдать другому клубу.

Соглашение Дэвиса с «Баварией» действует до июня 2025 года. В приобретении канадца заинтересован лично Карло Анчелотти. Контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до следующего лета, но не исключено, что он продолжит работать со «сливочными».

В «Баварию» Дэвис перешел из «Ванкувера» за 14 млн евро. В сезоне 2023/2024 на счету 22-летнего защитника 10 встреч за мюнхенскую команду (3 результативные передачи).

Transfermarkt.de оценивает канадца в 70 млн евро.

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