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Клопп нашел усиление для «Ливерпуля»

Дата публикации: 08-10-2023

«Todofichajes» информирует, что на Ассане Диао претендует один из английских грандов. Речь идет о «Ливерпуле». Заполучить левого вингера «Бетиса» в свою команду хочет Юрген Клопп. Переход 18-летнего таланта в стан «мерсисайдцев» может быть оформлен по завершении текущего сезона.

Диао обучался футболу в структуре «Бетиса». Его дебют в составе испанской команды состоялся месяц назад в Лиге Европы. Всего на счету игрока 4 встречи за «белых», в которых он отметился 3 забитыми мячами.

Трудовой договор с Диао истекает летом 2027 года. Рыночный ценник на хавбека составляет всего 200 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

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