«Севилья» ищет замену главному тренеру Мендилибару

Дата публикации: 08-10-2023

«Севилья» ищет замену главному тренеру Хосе Луису Мендилибару. Об этом информирует As.com.



Руководство клуба недовольно последними результатами команды. Будущее наставника зависит от того, найдет ли Севилья подходящего кандидата, который будет готов добиваться высоких результатов с нынешним составом команды.



Мендилибар заключил контракт с «нервионцами» весной. Под его руководством команда спаслась от вылета из Примеры и выиграла Лигу Европы. Летом 62-летний специалсит продлил соглашение на один год.



В новом сезоне «Севилья» одержала две победы в десяти матчах во всех турнирах. «Красно-белые» занимают 15-е место в Примере, набрав 8 очков. В Лиге чемпионов команда Мендилибара дважды сыграла вничью с «Лансом» и ПСВ.



В следующем матче «Севилья» встретится с мадридским «Реалом» 21 октября. Затем «нервионцам» предстоит встреча с «Арсеналом» в ЛЧ 24 октября.