01:21 ()
Свернуть список

«Севилья» ищет замену главному тренеру Мендилибару

Дата публикации: 08-10-2023

«Севилья» ищет замену главному тренеру Хосе Луису Мендилибару. Об этом информирует As.com.

Руководство клуба недовольно последними результатами команды. Будущее наставника зависит от того, найдет ли Севилья подходящего кандидата, который будет готов добиваться высоких результатов с нынешним составом команды.

Мендилибар заключил контракт с «нервионцами» весной. Под его руководством команда спаслась от вылета из Примеры и выиграла Лигу Европы. Летом 62-летний специалсит продлил соглашение на один год.

В новом сезоне «Севилья» одержала две победы в десяти матчах во всех турнирах. «Красно-белые» занимают 15-е место в Примере, набрав 8 очков. В Лиге чемпионов команда Мендилибара дважды сыграла вничью с «Лансом» и ПСВ.

В следующем матче «Севилья» встретится с мадридским «Реалом» 21 октября. Затем «нервионцам» предстоит встреча с «Арсеналом» в ЛЧ 24 октября.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close