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«Зенит» объявил о продлении контракта с Мостовым

Дата публикации: 11-10-2023

В пресс-службе «Зенита» сообщили о пролонгации трудовых отношений с Андреем Мостовым. Вингер подписал с клубом новое соглашение по системе «3+1». Контракт с футболистом будет действовать до лета 2028 года.

«Зенит» рад поздравить Андрея Мостового с пролонгацией соглашения! Желаем продлить победные традиции в футболке «сине-бело-голубых»!» - такие слова опубликовала пресс-служба «Зенита» в связи с переподписанием контракта с Мостовым.

Вингер начинал заниматься футболом в академии ЦСКА, но еще в юном возрасте оказался в структуре петербургской команды. В сезоне 2023/2024 в активе Мостового 6 встреч в составе «Зенита» (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает 25-летнего игрока «сине-бело-голубых» в 3,5 млн евро.

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