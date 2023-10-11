«Зенит» объявил о продлении контракта с Мостовым

Дата публикации: 11-10-2023

В пресс-службе «Зенита» сообщили о пролонгации трудовых отношений с Андреем Мостовым. Вингер подписал с клубом новое соглашение по системе «3+1». Контракт с футболистом будет действовать до лета 2028 года.



«Зенит» рад поздравить Андрея Мостового с пролонгацией соглашения! Желаем продлить победные традиции в футболке «сине-бело-голубых»!» - такие слова опубликовала пресс-служба «Зенита» в связи с переподписанием контракта с Мостовым.



Вингер начинал заниматься футболом в академии ЦСКА, но еще в юном возрасте оказался в структуре петербургской команды. В сезоне 2023/2024 в активе Мостового 6 встреч в составе «Зенита» (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает 25-летнего игрока «сине-бело-голубых» в 3,5 млн евро.