«Ливерпуль» в январе может приобрести полузащитника «Фулхэма»

Дата публикации: 11-10-2023

«Ливерпуль» продолжает наблюдать за Жоау Палиньей, выступающим за «Фулхэм». Журналист Стив Кей утверждает, что опорник «дачников» может сменить команду уже в январе. «Мерсисайдцы» готовы оформить его переход, если цена, которую запросит «Фулхэм», устроит их.



На хавбека также претендует «Бавария». Минувшим летом Палинья мог переехать в Мюнхен, но его трансфер сорвался в последний момент. В январе «Бавария» намерена исправить ситуацию и выкупить права на 28-летнего португальца.



В сентябре Палинья пролонгировал соглашение с «Фулхэмом» до июня 2028 года. В текущем сезоне он появлялся на поле в составе «дачников» в 8 играх (1 забитый мяч).



Ориентировочный ценник на футболиста составляет 55 000 000 евро («Transfermarkt»).