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«Ливерпуль» в январе может приобрести полузащитника «Фулхэма»

Дата публикации: 11-10-2023

«Ливерпуль» продолжает наблюдать за Жоау Палиньей, выступающим за «Фулхэм». Журналист Стив Кей утверждает, что опорник «дачников» может сменить команду уже в январе. «Мерсисайдцы» готовы оформить его переход, если цена, которую запросит «Фулхэм», устроит их.

На хавбека также претендует «Бавария». Минувшим летом Палинья мог переехать в Мюнхен, но его трансфер сорвался в последний момент. В январе «Бавария» намерена исправить ситуацию и выкупить права на 28-летнего португальца.

В сентябре Палинья пролонгировал соглашение с «Фулхэмом» до июня 2028 года. В текущем сезоне он появлялся на поле в составе «дачников» в 8 играх (1 забитый мяч).

Ориентировочный ценник на футболиста составляет 55 000 000 евро («Transfermarkt»).

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