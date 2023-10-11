Исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам

Дата публикации: 11-10-2023

В УЕФА объявили об аннулировании решения по допуску юношеских сборных, представляющих Россию, к участию в турнирах под эгидой организации. Информацию, ссылаясь на пресс-службу УЕФА, разместил «ТАСС».



«Данный пункт решено снять с повестки из-за отсутствия технического решения, реализация которого могла бы предоставить возможность выступать российским сборным», - такими словами прокомментировали в организации отмену решения.



Одним из первых о произошедшем написал Роб Харрис, работающий на «Sky News».



Ранее «The Independent» рассказало, что по итогам решения, связанного с допуском российских команд, на Чеферина, являющегося президентом УЕФА, начали оказывать серьезное давление, чтобы вновь вернуться к данному вопросу в ходе заседания в Ньоне, которое состоялось 10-го октября.