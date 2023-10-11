Эден Азар объявил о завершении карьеры
Дата публикации: 11-10-2023
Эден Азар, ранее выступавший за «Реал» и «Челси», решил завершить карьеру футболиста. Об этом бельгиец сообщил в «Instagram».
«Важно уметь прислушиваться к себе и остановиться вовремя», - написал вингер в соцсети.
Последним клубом Азара был «Реал», трудовые отношения с которым он завершил минувшим летом. Стороны решили досрочно расторгнуть трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года. Вместе со «сливочными» Эден побеждал в Кубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также дважды выигрывал Примеру и Суперкубок Испании.
В минувшем сезоне 32-летний футболист провел за «Реал» всего 10 встреч (1 гол, 2 ассиста).
В июне Азар попрощался со сборной Бельгии, выступление за которую он решил завершить в декабре 2022 года.