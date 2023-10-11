«Севилья» подписала контракт с новым тренером

Дата публикации: 11-10-2023

Новым наставником «Севильи» будет Диего Алонсо. Информацию опубликовал в соцсети Сесар Луис Мерло.



Журналист подчеркнул, что контракт с уругвайским тренером уже подписан. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до следующего лета. Договором предусмотрена опция пролонгации еще на 1 год.



Официальная презентация нового наставника должна состояться в ближайшее время. До «Севильи» Алонсо работал со сборной Уругвая.



Андалузский клуб неудачно стартовал в текущем сезоне. В испанской Ла Лиге у «Севильи» всего 2 победы в 8 турах. С 8 набранными очками она располагается на 14-й строчке в таблице чемпионата.



Также сообщается, что «Севилья» пыталась договориться с Марсело Гальярдо, но специалиста не устроили финансовые условия.