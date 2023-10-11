В «Интере» ответили, подпишут ли Брою

Дата публикации: 11-10-2023

Зимой Армандо Броя может сменить клубную прописку. Сообщалось, что албанец интересен «Интеру», который рассчитывает взять его в аренду. О возможном переходе центрфорварда высказался Пьеро Аусилио, занимающий должность спортивного директора «нерадзурри».



«В январе мы не собираемся подписывать Брою. Нас устраивают нападающие, которыми мы располагаем. Мы хорошо знакомы с возможностями Брои, не так давно он вернулся и сумел отличиться. Однако в «Интере» его не будет», - приводит заявление функционера Фабрицио Романо.



Броя связан контрактом с «Челси» до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего бомбардира 1 забитый мяч в 4 встречах за «синих».



Рыночная стоимость албанца – 28 млн евро (по версии «Transfermarkt»).