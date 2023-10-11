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Экс-защитник «Арсенала» Сократис близок к переходу в «Бетис»

Дата публикации: 11-10-2023

«Бетис» может подписать опытного центрального защитника Сократиса Папастатопулоса. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Игрок будет призван заменить в составе севильского клуба Марка Бартру, который выбыл на неопределенный срок. Условия возможного соглашения с греком не разглашаются.

35-летний Сократис известен по выступлениям за «Арсенал», «Боруссию» Д, «Вердер», «Милан», «Дженоа» и «Олимпиакос». На его счету 90 матчей (три гола) за национальную сборную Греции.

«Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги идет на седьмом месте. 21 октября «зелено-белые» сыграют с «Хетафе».

Также «Бетис» выступает в Лиге Европы. После двух туров команда Мануэля Пеллегрини набрала три очка в квартете С.

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