Экс-защитник «Арсенала» Сократис близок к переходу в «Бетис»

Дата публикации: 11-10-2023

«Бетис» может подписать опытного центрального защитника Сократиса Папастатопулоса. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Игрок будет призван заменить в составе севильского клуба Марка Бартру, который выбыл на неопределенный срок. Условия возможного соглашения с греком не разглашаются.



35-летний Сократис известен по выступлениям за «Арсенал», «Боруссию» Д, «Вердер», «Милан», «Дженоа» и «Олимпиакос». На его счету 90 матчей (три гола) за национальную сборную Греции.



«Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги идет на седьмом месте. 21 октября «зелено-белые» сыграют с «Хетафе».



Также «Бетис» выступает в Лиге Европы. После двух туров команда Мануэля Пеллегрини набрала три очка в квартете С.