«Реал» положил глаз на кипера «Порту»
Дата публикации: 11-10-2023
«Реал» в следующее межсезонье готовит очередную перезагрузку вратарского звена.
Мадридцы летом будут искать статусного конкурента для Тибо Куртуа, сообщает «Gol Digital».
Андрей Лунин твердо настроен уйти свободным агентом, а Кепа Аррисабалага пока неоднозначно проводит свою аренду из «Челси». Куртуа вылетел до конца сезона из-за разрыва «крестов». «Реал» рассчитывает на полноценный возврат 31-летнего бельгийца в следующей кампании, но хочет «перестраховаться» топовым конкурентом.
Приоритетная цель – Диогу Кошта. Голкипер «Порту» уже не первый год привлекает европейские гранды, но ценник будет серьезным. «Transfermarkt» оценивает 24-летнего португальца в 45 000 000 евро, хотя «драконы», вероятно, потребуют еще больше.