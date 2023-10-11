«Реал» положил глаз на кипера «Порту»

Дата публикации: 11-10-2023

«Реал» в следующее межсезонье готовит очередную перезагрузку вратарского звена.



Мадридцы летом будут искать статусного конкурента для Тибо Куртуа, сообщает «Gol Digital».



Андрей Лунин твердо настроен уйти свободным агентом, а Кепа Аррисабалага пока неоднозначно проводит свою аренду из «Челси». Куртуа вылетел до конца сезона из-за разрыва «крестов». «Реал» рассчитывает на полноценный возврат 31-летнего бельгийца в следующей кампании, но хочет «перестраховаться» топовым конкурентом.



Приоритетная цель – Диогу Кошта. Голкипер «Порту» уже не первый год привлекает европейские гранды, но ценник будет серьезным. «Transfermarkt» оценивает 24-летнего португальца в 45 000 000 евро, хотя «драконы», вероятно, потребуют еще больше.