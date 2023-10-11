«Ман Юнайтед» окончательно определился с судьбой изгнанника Тен Хага – клуб готов пойти на уступки

Дата публикации: 11-10-2023

Мало шансов, что вингер Джейдон Санчо вернется в основной состав «МЮ».



Рулевой «красных дьяволов» Эрик Тен Хаг месяц назад отстранил англичанина от первой команды из-за критики.



Как утверждает «Daily Mail», в «Манчестер Юнайтед» так сильно хотят избавиться от 23-летнего футболиста, сослав его в аренду в зимнее трансферное окно, что готовы даже платить часть зарплаты после смены клуба. Ныне англичанин получает 300 000 фунтов в неделю.



По мнению Тен Хага, вингер плохо влияет на своих партнеров по команде. Голландский специалист уведомил руководство, что после отстранения Санчо отношение других игроков к тренировочному процессу серьезно изменилось.



Ранее в СМИ появилась информация о готовности Джейдона перебраться в «Боруссию» из Дортмунда, чьи цвета англичанин защищал до переезда в Манчестер.