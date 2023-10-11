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«Челси» определился с ценой на Лукаку

Дата публикации: 11-10-2023

«Челси» и нападающий Ромелу Лукаку согласовали сумму, за которую его отпустят в другой клуб.

Наставник «синих» не рассчитывал на бельгийца в текущем сезоне, потому ему пришлось уйти в аренду в «Рому».

Как информирует Фабрицио Романо, руководство «Челси» не изменило мнения о продаже Ромелу Лукаку и планируют отпустить форварда в 2024 году. Лондонцы и игрок договорились, что его цена составит 37 миллионов фунтов (около 43 млн евро). Действующее соглашение Лукаку с «синими» в силе до 2026 года.

Напомним, что сейчас 30-летний бельгиец выступает за итальянскую «Рому» на правах аренды. За команду Жозе Моуринью Ромелу сыграл в 8 матчах, в которых забил семь голов.

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