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Игрок «Ювентуса» находится под следствием за незаконные ставки

Дата публикации: 12-10-2023

По данным издания «Gazzetta dello Sport», хавбек «Ювентуса» проходит подозреваемым по делу о незаконных ставках. Сообщается, что Николо Фаджоли осуществлял деятельность на нелегальных платформах, о чем стало известно следствию, которое проверяло доступы к профилям футболиста. Расследованием произошедшего занимается туринская прокуратура.

В прокуратуре футбольной федерации Италии об этом также известно, дело находится под надзором прокурора Джузеппе Чине.

Если нарушения спортивного кодекса будут доказаны, то Фаджоли могут отстранить от футбола на 3 и более лет. Кроме того, с него будет взыскан штраф на сумму от 25000 евро.

Напомним, итальянское законодательство запрещает спортсменам играть на ставках в дисциплинах, где они выступают.

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