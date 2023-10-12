Источник: «Спартак» принял принципиальное решение по Абаскалю

Дата публикации: 12-10-2023

В «Спартаке» определились с будущим Гильермо Абаскаля. Наставник продолжит работать с «красно-белыми» по меньшей мере до завершения осенней части РПЛ. В дальнейшем его судьба будет определяться с учетом результатов клуба, а также места, на котором «Спартак» финиширует перед зимней паузой. Такая информация появилась в Telegram-канале «КБ Телега».



Испанцу сообщили о требованиях, выполнив которые, он сможет остаться на должности тренера «Спартака».



Ранее в клубе подчеркнули, что не собираются увольнять Абаскаля, несмотря на неудачи в последних играх. Соглашение с 34-летним специалистом действует до лета 2025 года.



«Спартак» после 11 туров находится на 6-й строчке в ЧР, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.