«Ньюкасл» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

Дата публикации: 12-10-2023

«TodoFichaes» утверждает, что «Ньюкасл Юнайтед» определился с одной из целей на январское трансферное окно. «Сороки» рассчитывают выкупить права на Кэлвина Филлипса, принадлежащего «Ман Сити». Переход опорника «горожан» может обойтись «Ньюкаслу» в сумму порядка 15 000 000 евро.



На Филлипса претендуют несколько команд АПЛ, в числе которых также значатся «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал».



В нынешнем сезоне хавбек получает не так много игровой практики. На его счету всего 5 встреч в составе «Сити» при суммарном игровом времени 167 минут (без результативных действий).



Трудовые отношения Филлипса с командой Хосепа Гвардиолы действуют до середины 2028 года. Ценник на 27-летнего футболиста составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).