Роналду грозит 99 ударов плетью, если он вновь посетит Иран

Дата публикации: 12-10-2023

Роналду могут наказать ударами плетью в количестве 99 штук, если он решит посетить Иран. Именно такой штраф назначили португальцу в этой стране. Информацию разместил ресурс «Index HR».



Причиной случившегося стал поступок Криштиану, который приобнял и поцеловал местную художницу после гостевой встречи азиатской ЛЧ, состоявшейся в сентябре, что стало серьезным нарушением законов Ирана.



Девушка с ограниченными возможностями по имени Фатема является фанатом португальца, потому личная встреча с легендарным футболистом была для нее очень важна. Несмотря на это, Роналду заочно вынесли наказание. Его приведут в исполнение, если футболист вновь прибудет Иран.



В настоящий момент Криштиану является игроком саудовского «Аль-Насра».