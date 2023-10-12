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Роналду грозит 99 ударов плетью, если он вновь посетит Иран

Дата публикации: 12-10-2023

Роналду могут наказать ударами плетью в количестве 99 штук, если он решит посетить Иран. Именно такой штраф назначили португальцу в этой стране. Информацию разместил ресурс «Index HR».

Причиной случившегося стал поступок Криштиану, который приобнял и поцеловал местную художницу после гостевой встречи азиатской ЛЧ, состоявшейся в сентябре, что стало серьезным нарушением законов Ирана.

Девушка с ограниченными возможностями по имени Фатема является фанатом португальца, потому личная встреча с легендарным футболистом была для нее очень важна. Несмотря на это, Роналду заочно вынесли наказание. Его приведут в исполнение, если футболист вновь прибудет Иран.

В настоящий момент Криштиану является игроком саудовского «Аль-Насра».

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