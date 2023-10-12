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Испанский гранд следит за Ольмо

Дата публикации: 12-10-2023

В январе Дани Ольмо может перебраться в Испанию. «Bild» информирует, что к полузащитнику, выступающему в составе «Лейпцига», есть интерес со стороны «Реала». Мадридцы наблюдает за ситуацией с хавбеком в немецкой команде.

Ранее СМИ сообщали, что на Ольмо претендует «Ювентус», который намерен оформить его переход летом 2024 года.

Испанец пополнил состав «РБ Лейпциг» в январе 2020 года, перейдя из загребского «Динамо» за 29 000 000 евро. В сезоне 2023/2024 в активе 25-летнего атакующего полузащитника 5 забитых мячей и 1 голевая передача в 4 встречах за «быков».

Срок действия контракта Ольмо с «Лейпцигом» ограничен летом 2027 года. Ориентировочная стоимость испанца – € 40 млн (согласно Transfermarkt.de).

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