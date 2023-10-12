23:50 ()
Онлайн трансляции
Четверг 12 октября
Пятница 13 октября
Свернуть список

«Реал» договорился о продлении контракта с Камавингой

Дата публикации: 12-10-2023

Мадридский «Реал» договорился о продлении контракта с полузащитником Эдуардо Камавингой.

По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение француза будет рассчитано до лета 2028 года. В договоре предусмотрена клаусула 1 миллиард евро. Стороны завершили сделку, которая была согласована еще в июне.

20-летний футболист перешел в «Реал» из «Ренна» летом 2021 года. Сумма трансфера составила 31 000 000 евро. В нынешнем сезоне Эдуардо провел 11 матчей за «галактикос» во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

«Реал» лидирует в Примере, набрав 24 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют на выезде с «Севильей» 21 октября.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close