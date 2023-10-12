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Цыганков попал в сферу интересов европейских топ-клубов

Дата публикации: 12-10-2023

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков может в скором времени оказаться в топ-клубе. Об этом сообщает издание «The Bild».

За прогрессом украинского футболиста пристально наблюдают «Бавария», «Галатасарай», «Фенербахче», итальянские «Интер», «Лацио», «Брайтон» и «Вулверхэмптон».

Главным претендентом на Виктора называется мюнхенский клуб. Чемпион Германии планирует следующим летом кардинально обновить состав, ввиду чего клубу пригодится универсальность Цыганкова.

В текущем сезоне на счету украинца один гол и один ассист в восьми встречах Ла Лиги.

Портал Transfermarkt.de оценивает 25-летнего игрока в 22 000 000 евро.

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