«Челси» добавил Осимхена в список январских трансферных целей

Дата публикации: 12-10-2023

«Челси» включил нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в список желаемых покупок на зимнем трансферном рынке.



Атака остается самым уязвимым звеном лондонского клуба, даже несмотря на недавний прогресс в результатах (2:0 против «Фулхэма» и 4:1 против «Бернли»).



Кристофер Нкунку, купленный у «Лейпцига» примерно за 60 млн евро, серьезно травмировался еще перед стартом сезона и вылетел на полгода. Еще один новичок Николас Джексон неубедителен в реализации – всего два гола за семь матчей АПЛ при массе неиспользованных моментов. Армандо Бройя только восстановился после травмы.



Ранее «Челси» уже приценивался к форварду «Брентфорда» и сборной Англии Айвену Тоуни. Но, во-первых, 27-летний футболист отсиживает 8-месячную дисквалификацию за нарушение правил ставок на тотализаторе, и неясно в какой форме будет зимой, когда сможет вернуться в игру. Во-вторых, «синим» за него придется выдержать конкуренцию с соседями из «Арсенала».



Осимхен на этом фоне выглядит готовым решением атакующих проблем, но «Наполи» не горит желанием расставаться со своим бомбардиром, тем более с оглядкой на недавний скандал. По некоторым данным, «партенопеи» могут расстаться с нигерийцем за сумму не менее 120 млн фунтов – что может стать перебором даже для не привыкших экономить на покупках Боэли и Ко.



Впрочем, попытки приобретения Осимхена выглядят логично с той точки зрения, что игрок пока что не собирается продлевать контракт с итальянским клубом, истекающий в 2025 году. Следующим летом, если переговоры о продлении не получат прогресс, ценник может существенно упасть, поэтому «Наполи» придется всерьез рассмотреть вариант с зимней продажей забивного форварда.



Источник – «ESPN».