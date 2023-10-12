Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить «Марсель» или «Валенсию»

Дата публикации: 12-10-2023

Группа из Саудовской Аравии, связанная с государством, нацелилась на приобретение статусного европейского клуба, «сравнимого по размерам» с «Ньюкаслом», утверждает «The Independent». Сообщается, что в качестве приоритетных целей определены испанская «Валенсия» и французский «Марсель».



Цель – укрепление Саудовской Аравии в спорте и футболе в частности. Испанский и французский гранды считаются оптимальными вариантами ввиду своего статуса, исторического наследия и фан-базы. Одновременно эти клубы не блещут выдающимися результатами в последние годы, что означает потенциал быстрого прогресса при относительно ограниченных инвестициях.



В настоящий момент к покупке не планируется привлекать Государственный инвестиционный фонд, на балансе которого уже находятся «Ньюкасл» и четыре клуба Саудовской Про-лиги, которая за минувшее лето резко повысила внимание к себе, переполошив европейский трансферный рынок.



Кейс «Ньюкасла» – красноречивый пример и образец для наследования. Саудовские деньги пришли в кризисный клуб в 2021 году, и за неполные два года недавний аутсайдер благодаря денежным вливаниям и грамотному менеджменту дорос до уровня Лиги чемпионов.



«Валенсия» считается более привлекательным вариантом для потенциальных инвесторов ввиду более высокого статуса испанской лиги. Но серьезным препятствием является нежелание Питера Лима продавать клуб до завершения строительства нового стадиона «Ноу Месталья». Стройка ранее была приостановлена, но, вероятно, статус Испании как страны-хозяйки ЧМ-2030 поможет «Валенсии» добыть необходимое финансирование для осуществления переезда.



В настоящий момент потенциальный процесс с покупкой «Марселя» видится более простым.



Приобретение статусного и привлекательного европейского клуба – очередной шаг к усилению влияния Саудовской Аравии в мировом футболе. Азиатская страна считается главным (и, вероятно, безальтернативным) фаворитом на проведение чемпионата мира в 2034 году.



«Валенсия» – шестикратный чемпион (последний раз — в 2004 году) и 8-кратный обладатель Кубка Испании. «Летучие мыши» дважды играли в финале ЛЧ (2000, 2001), дважды выигрывали Кубок Ярмарок, по разу брали Кубок обладателей Кубков и Кубок УЕФА. Последние четыре года «оранжевые» занимают места в Ла Лиге не выше 9-го.



«Марсель» – девятикратный чемпион Франции, а также первый французский клуб-обладатель Кубка европейских чемпионов. Исторический гранд лишь один раз (в 2010-м) за последние 31 год выигрывал Лигу 1.