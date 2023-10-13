«Манчестер Сити» стал фаворитом в борьбе за трансфер Ольмо

Дата публикации: 13-10-2023

Ресурс «Goal» пишет, что основным претендентом на Дани Ольмо стал «Ман Сити». Интерес к хавбеку «РБ Лейпциг» также проявляют «Реал», «Челси», «Барселона» и «Арсенал».



Источник сообщает, что «горожане» продолжают наблюдать за испанцем. Клуб хотел подписать 25-летнего игрока еще в летнее межсезонье, но стороны не смогли договориться по условиям трансфера.



Ольмо рассматривает вариант продолжения карьеры в более статусном клубе. При этом минувшим летом испанец заключил с «Лейпцигом» новый контракт со сроком действия до середины 2027 года. В соглашении есть условие по отступным, которые составляют 65 млн евро.



В нынешнем сезоне Ольмо выходил на поле в составе «быков» в 4 играх, отметившись 5 забитыми мячами и 1 ассистом.