Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавил катарский «Аль-Духаиль»

Дата публикации: 13-10-2023

Кристоф Галтье, ранее возглавлявший «Ниццу» и «ПСЖ», теперь будет тренировать «Аль-Духаиль». О подписании соглашения со специалистом сообщили в пресс-службе катарской команды. Контракт с Галтье рассчитан на 2 года и имеет опцию пролонгации на 1 сезон.



До «Аль-Духаиля» 57-летний специалист работал с «Пари Сен-Жермен». У руля парижан он продержался меньше года, покинув клуб в июне 2023 года. В качестве наставника «красно-синих» Галтье победил во французской Лиге 1. Однако в Лиге чемпионов его команда провалилась, остановившись на стадии 1/8 финала. Парижане уступили «Баварии», клуб так и не смог завоевать желанный титул.



Ранее ряд источников сообщали, что в услугах Галтье был заинтересован итальянский «Наполи».