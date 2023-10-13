«Ньюкасл» может подписать игрока «Арсенала»

Дата публикации: 13-10-2023

«Ньюкасл Юнайтед» может получить усиление в разгар сезона. По данным «The Northern Echo», состав «сорок» может пополнить Эмил Смит-Роу, права на которого принадлежат «Арсеналу». Его трансфер «сороки» планируют оформить в январе.



Смит-Роу обучался футболу в структуре «Арсенала». За основу «пушкарей» он дебютировал в 2018 году.



В нынешнем сезоне на счету 23-летнего полузащитника 6 встреч в футболке «пушкарей», в которых он не отметился результативными действиями. При этом в стартовом составе «Арсенала» Эмил появился на поле всего 1 раз. Случилось это в матче Кубка лиги.



Трудовые отношения Смит-Роу с лондонцами рассчитаны до лета 2026 года. Рыночный ценник на хавбека составляет 30 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).