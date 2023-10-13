21:11 ()
Свернуть список

«Ньюкасл» может подписать игрока «Арсенала»

Дата публикации: 13-10-2023

«Ньюкасл Юнайтед» может получить усиление в разгар сезона. По данным «The Northern Echo», состав «сорок» может пополнить Эмил Смит-Роу, права на которого принадлежат «Арсеналу». Его трансфер «сороки» планируют оформить в январе.

Смит-Роу обучался футболу в структуре «Арсенала». За основу «пушкарей» он дебютировал в 2018 году.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего полузащитника 6 встреч в футболке «пушкарей», в которых он не отметился результативными действиями. При этом в стартовом составе «Арсенала» Эмил появился на поле всего 1 раз. Случилось это в матче Кубка лиги.

Трудовые отношения Смит-Роу с лондонцами рассчитаны до лета 2026 года. Рыночный ценник на хавбека составляет 30 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close