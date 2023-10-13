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«Манчестер Юнайтед» принял решение по двум игрокам, но не по Марсьялю

Дата публикации: 13-10-2023

В «Ман Юнайтед» определились с будущим 2 игроков. Об этом сообщило издание «Mirror».

«Манкунианцы» собираются пролонгировать сотрудничество с Виктором Линделофом и Аароном Уан-Биссакой. Ситуация по Антони Марсьялю пока остается под вопросом. У клуба имеется возможность воспользоваться опцией продления соглашения с французом еще на 1 сезон. Однако в «МЮ» пока не приняли окончательного решения по форварду.

Трудовой договор с Марсьялем истекает ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 в активе 27-летнего футболиста 9 встреч за клуб (1 забитый мяч, 1 результативная передача).

Рыночная стоимость нападающего «красных дьяволов» равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).

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