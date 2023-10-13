«Атлетико» нашел замену Коке в «Наполи»

Дата публикации: 13-10-2023

В услугах Петра Зелиньски, принадлежащего «Наполи», заинтересован один из испанских грандов.



Как сообщает «Todofichajes», следующим клубом польского хавбека может стать «Атлетико». Мадридцы озабочены поиском замены для Коке, который может покинуть команду по завершении сезона. В качестве альтернативы испанца «матрасники» рассматривают игрока «Наполи».



Зелиньски связан контрактом с неаполитанцами до следующего лета. Для итальянской команды он является одним из ключевых футболистов. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего поляка 10 матчей за «партенопейцев» (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Ориентировочная стоимость Зелиньски равняется 35 000 000 евро («Transfermarkt»).