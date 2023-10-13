21:12 ()
Свернуть список

«Атлетико» нашел замену Коке в «Наполи»

Дата публикации: 13-10-2023

В услугах Петра Зелиньски, принадлежащего «Наполи», заинтересован один из испанских грандов.

Как сообщает «Todofichajes», следующим клубом польского хавбека может стать «Атлетико». Мадридцы озабочены поиском замены для Коке, который может покинуть команду по завершении сезона. В качестве альтернативы испанца «матрасники» рассматривают игрока «Наполи».

Зелиньски связан контрактом с неаполитанцами до следующего лета. Для итальянской команды он является одним из ключевых футболистов. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего поляка 10 матчей за «партенопейцев» (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Ориентировочная стоимость Зелиньски равняется 35 000 000 евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close