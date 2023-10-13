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«Бетис» определился с будущим Иско

Дата публикации: 13-10-2023

Иско может остаться в «Бетисе». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».

Состав севильского клуба атакующий полузащитник пополнил минувшим летом в ранге свободного агента, поставив подпись под соглашением до июня 2024 года. В «Бетисе» он пришелся ко двору. Руководство команды удовлетворено качеством игры, демонстрируемой Иско. С 31летним футболистом готовы заключить новый трудовой договор.

Долгое время Иско защищал цвета «Реала». В августе 2022 года он перебрался в «Севилью», но уже через 4 месяца завершил сотрудничество с клубом. С декабря 2022 года хавбек оставался без команды.

С момента перехода в «Бетис» Иско поучаствовал в 11 поединках, отличившись 2 раза и отдав 1 результативную передачу.

Transfermarkt.de оценивает испанца в 5 млн евро.

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