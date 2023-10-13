Два игрока сборной Италии отправлены домой из-за дела о ставках

Дата публикации: 13-10-2023

Очередной скандал со ставками в итальянском футболе на сей раз затронул двух игроков сборной Италии, выступающих в английской Премьер-лиге – Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.



Сообщается, что оба футболиста были допрошены полицией по поводу их вероятной причастности к незаконной игре на тотализаторе. После этого они покинули тренировочный лагерь «скуадры адзурры».



Напомним, ранее под следствие по делу о возможном нарушении правил ставок попал другой итальянец – полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Ему грозит денежный штраф и отлучение от футбола сроком до трех лет.



Кодекс спортивной юстиции Олимпийского комитета Италии запрещает профессиональным футболистам прямо или опосредованно делать ставки на события, проводимые под эгидой FIGC (Итальянской федерации футбола), УЕФА и ФИФА.



Сборная Италии 14 октября примет Мальту в квалификации ЧЕ-2024, а затем отправится в гости к Англии. Команда Лучано Спаллетти с 7 очками занимает второе место в группе С, опережая Украину и Северную Македонию по дополнительным показателям.



Источник – «Sport Mediaset».