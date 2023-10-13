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«Бавария» планирует купить Кобеля на замену Нойеру

Дата публикации: 13-10-2023

«Бавария» считает вратаря дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля идеальной заменой Мануэлю Нойеру.

«Бавария» продолжает поддерживать контракт с представителями Кобеля, несмотря на то, что голкипер продлил контракт со «шмелями» до лета 2028 года. Об этом информирует «Foot Mercato». Согласно новому соглашению, Грегор будет зарабатывать около 10 000 000 евро в год.

Боссы мюнхенского клуба считают швейцарского футболиста идеальной долгосрочной заменой Мануэлю Нойеру, который в настоящий момент времени восстанавливается после тяжелой травмы.

«Боруссия» оценивает Кобеля в 70-80 миллионов евро.

Основным голкипером «красных» в настоящее время является Свен Ульрайх. Немецкий гранд также приобрёл вратаря сборной Израиля U-21 Даниэля Перетца, но у него пока что нет игровой практики.

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